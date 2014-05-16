日本债市：公债价格随全球债市走高，10年券收益率触两个半月低位

路透东京5月16日 - 日本政府公债价格周五上扬，跟随美国和欧洲债市走高；日本指标10年期公债收益率(殖利率)降至两个半月低位。

10年期公债收益率 跌1.0个基点至0.585%，跌破重要支撑0.595%，并触及3月4日以来最低水准。

尽管美国经济数据整体显示经济形势乐观，但美国公债收益率周四在活跃交投中跌至六个月低位，部分是受全球放松货币政策预期的影响。

日本10年期公债期货 上涨0.13点至145.31，为13个月高位。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.180% +0.0 0.180%

10年期公债 0.580% -1.0 0.590%

20年期公债 1.455% -1.0 1.465%

30年期公债 1.690% +0.0 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.29 +0.11 145.18

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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