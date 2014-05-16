日本债市：公债价格随全球债市走高，10年券收益率触两个半月低位

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透东京5月16日 - 日本政府公债价格周五上扬，跟随美国和欧洲债市走高；日本指标10年期公债收益率(殖利率)降至两个半月低位。
10年期公债收益率 跌1.0个基点至0.585%，跌破重要支撑0.595%，并触及3月4日以来最低水准。
尽管美国经济数据整体显示经济形势乐观，但美国公债收益率周四在活跃交投中跌至六个月低位，部分是受全球放松货币政策预期的影响。
日本10年期公债期货 上涨0.13点至145.31，为13个月高位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.080%
五年期公债 0.180% +0.0 0.180%
10年期公债 0.580% -1.0 0.590%
20年期公债 1.455% -1.0 1.465%
30年期公债 1.690% +0.0 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.29 +0.11 145.18
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 杜明霞)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。