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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 10:53 BJT

日本债市：公债价格持稳至走坚不等，收益率曲线长端趋平

尽管日本周二将标售40年期公债，但美国公债市场坚挺令长期日债获得支撑。

10年期日债期货 价格上涨0.03点至146.10。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.075%

五年期公债 0.000% +0.0 0.155%

10年期公债 0.505% +0.0 0.505%

20年期公债 1.345% -0.5 1.350%

30年期公债 1.640% -1.0 1.650%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.10 +0.03 146.07

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/杜明霞；审校 于春红)
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