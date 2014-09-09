日本债市：日圆走软且日股上扬打压公债价格下跌，30年期新债需求疲弱

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% +0.0 0.070%
五年期公债 0.160% +0.5 0.155%
10年期公债 0.530% +0.5 0.525%
20年期公债 1.340% +1.0 1.330%
30年期公债 1.665% +1.0 1.655%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.19 +0.01 146.18
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/李春喜 审校 于春红)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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