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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 15:49 BJT

日本债市：价格收高，受投资者空头回补提振

日本央行周一未购买日债，正如市场普遍预期。市场人士预计央行会在9月24日、26日和29日购买日债。

10年期日债期货合约 上涨0.22点，至145.72。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.065%

五年期公债 0.170% -0.5 0.175%

10年期公债 0.540% -1.5 0.555%

20年期公债 1.385% -2.5 1.410%

30年期公债 1.670% -2.5 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.72 +0.22 145.50

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 艾茂林/蔡美珍)
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