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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 13:10 BJT

日本债市：公债价格小幅上涨，受避险买盘提振

日本财务省数据显示，日本8月经常帐盈余2,871亿日圆，同比激增82.7%，对债市影响不大。

财务省周三售出5,000亿日圆(46.1亿美元)10年期通胀挂钩债券，票息为0.1%，与前次相同。最低价格为108.05，投标倍数从前次的2.54倍降至2.11倍。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.050% -0.5 0.055%

五年期公债 0.140% -0.5 0.145%

10年期公债 0.505% -0.5 0.510%

20年期公债 1.335% -1.0 1.345%

30年期公债 1.630% -0.5 1.635%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.15 +0.10 146.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫； 审校 白云/朱晓军)
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