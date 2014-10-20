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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 10:36 BJT

日本债市：公债收益率自低位回升，因日本股市上扬

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.020% +1.0 0.010%

五年期公债 0.130% +0.5 0.125%

10年期公债 0.475% +1.0 0.465%

20年期公债 0.000% +0.0 1.310%

30年期公债 1.640% +2.0 1.620%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.34 -0.11 146.45

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 张荻)
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