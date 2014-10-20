日本债市：公债收益率自低位回升，因日本股市上扬

纽约期市：期糖触及一年低位，5月原糖期货周五到期

路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。