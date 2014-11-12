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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 13:35 BJT

日本债市：公债价格下跌，因股市走势强劲且市场担心推迟上调消费税

据称安倍考虑推迟第二次加税，因4月将消费税第一次上调之后，经济失去动力。

关注焦点为将于11月17日公布的日本第三季国内生产总值(GDP)数据，若经济有进一步疲软的迹象将加强安倍推迟加税的决心。

日经指数 周三飙升至七年新高，受到媒体报导称安倍将推迟加税并提前进行选举的提振。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.045% +1.5 0.030%

五年期公债 0.155% +2.0 0.135%

10年期公债 0.520% +4.0 0.480%

20年期公债 1.295% +5.0 1.245%

30年期公债 1.540% +4.0 1.500%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.86 -0.39 146.25

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞/李婷仪)
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