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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 14:00 BJT

日本债市：10年期日债收益率触及纪录低点0.310%

路透东京12月25日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周四跌至纪录低点，圣诞假日期间市场成交清淡，投资者买入长债追逐更高的收益。

10年期日债收益率下跌2个基点，至0.310%，创纪录最低。

在日本央行质化及量化宽松(QQE)措施之下，两年期日债首次以负利率出售。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 王兴亚)
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