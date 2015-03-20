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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 16:59 BJT

日本债市：公债下滑，超长期公债表现欠佳

三支日本公共退休基金将追随政府退休金投资基金(GPIF)的模型投资组合，预计将把数十亿美元资金从债市转入股市。

超长期限日债表现落后，回吐周四的部分涨幅。20年期日债收益率 上涨3.5个基点至1.095%，摆脱周四所及低点1.040%，后者为2月3日以来最低。

30年期日债收益率 上涨4.5个基点，至1.295%，脱离周四所及低点1.240%，后者为1月27日以来最低。

10年期日债期货 收盘近持平，报147.90。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.080% +0.0 0.080%

10年期公债 0.325% +0.5 0.320%

20年期公债 1.095% +3.5 1.060%

30年期公债 1.295% +4.5 1.250%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.90 +0.00 147.90

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/李春喜 审校 王洋/李爽)
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