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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 15:08 BJT

日本债市：公债价格受美国加息担忧拖累下滑，市场等待长天期债标售

本周将有两次长债标售，在此之前公债投资者也保持警惕，眼前的焦点是周二扩大流动性的标售，政府将标售一些现行债券。

财务省计划周二标售3,000亿日圆、剩余年限为15-39年的债券。

30年期日债收益率 上涨1.5个基点至1.535%，接近上周四触及的三个月高点1.550%。

内阁府周一公布的数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长3.9%，优于初值2.4%，但市场对此反应不大。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.110% +0.5 0.105%

10年期公债 0.490% +1.0 0.480%

20年期公债 1.275% +1.0 1.265%

30年期公债 1.535% +1.5 1.520%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.95 -0.06 147.01

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/李春喜 审校 张明钧/龚芳)

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