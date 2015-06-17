日本债市：希腊疑虑支撑公债价格上涨，10年券收益率触及一周低点

日本央行总共购买了1.175万亿(兆)日圆日债，剩余期限从一年到10年不等。

尽管日本央行的操作结果稍逊于预期，但几乎没有改变良好的市场人气。

短债价格也持坚，一年期贴现国库券收益率报负0.020%，标售中的最高收益率为负0.010%，创下一年券标售中的第二低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.120% +0.0 0.120%

10年期公债 0.480% -1.5 0.495%

20年期公债 1.250% -1.0 1.260%

30年期公债 1.480% -1.0 1.490%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.64 +0.22 146.42

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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