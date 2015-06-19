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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 12:21 BJT

日本债市：公债价格小涨，对日本央行政策决定反应不大

日本央行一如预期维持货币政策不变，日本公债对此反应不大。此外，日本央行还保持对经济的乐观评估。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% -0.5 0.005%

五年期公债 0.110% +0.5 0.105%

10年期公债 0.425% -1.0 0.435%

20年期公债 1.195% -1.5 1.210%

30年期公债 1.450% -1.0 1.460%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.14 +0.09 147.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 龚芳/戴素萍)

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