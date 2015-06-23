日本债市：公债价格下跌，因希腊债务协议有望

韩国个股：三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管

路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。