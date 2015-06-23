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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 13:59 BJT

日本债市：公债价格下跌，因希腊债务协议有望

20年期日债收益率(殖利率) 上涨3.5个基点，报1.200%，摆脱周一所及一个月低点1.165%。

10年期日债期货价格 跌0.30点，报146.84。

日本财务省续发债券，吸引到不错的买需，给市场提供支撑。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.120% +1.0 0.110%

10年期公债 0.460% +3.5 0.425%

20年期公债 1.200% +3.5 1.165%

30年期公债 1.440% +2.5 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.78 -0.36 147.14

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/李春喜 审校 于春红/杜明霞)

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