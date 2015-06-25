版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 13:02 BJT

日本债市：较长期公债价格因希腊不确定性下跌，两年期公债标售良好

周四标售的2.5万亿(兆)日圆(202.3亿美元)两年期公债投标倍数较高，为3.71。市场普遍认为，投标倍数若高于2.0，则表明投资者需求热络。

为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.120% +0.5 0.115%

10年期公债 0.475% +2.0 0.455%

20年期公债 1.230% +2.0 1.210%

30年期公债 1.475% +2.5 1.450%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.66 -0.19 146.85

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐