日本债市：较长期公债价格因希腊不确定性下跌，两年期公债标售良好

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周四标售的2.5万亿(兆)日圆(202.3亿美元)两年期公债投标倍数较高，为3.71。市场普遍认为，投标倍数若高于2.0，则表明投资者需求热络。
为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.120% +0.5 0.115%
10年期公债 0.475% +2.0 0.455%
20年期公债 1.230% +2.0 1.210%
30年期公债 1.475% +2.5 1.450%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.66 -0.19 146.85
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”