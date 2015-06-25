日本债市：较长期公债价格因希腊不确定性下跌，两年期公债标售良好

周四标售的2.5万亿(兆)日圆(202.3亿美元)两年期公债投标倍数较高，为3.71。市场普遍认为，投标倍数若高于2.0，则表明投资者需求热络。

为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。