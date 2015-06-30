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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 14:45 BJT

日本债市：公债价格小跌，从股市反弹中获得交投线索

日债价格上日上涨，因全球股市受希腊危机加深担忧拖累大跌。

长债领域，20年期日债收益率 一度高见1.205%。30年期日债收益率 盘中触及日高1.440%。

10年期日债期货 收低0.20点至146.97。

周二公布的路透调查显示，日本基金经理削减股票资产配比，略微上调模型资产组合中的债券持仓。由于希腊债务危机的不确定性，提振了避险资产的需求。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.110% +0.5 0.105%

10年期公债 0.455% +2.0 0.435%

20年期公债 1.195% +1.0 1.185%

30年期公债 1.425% +0.0 1.425%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.97 -0.20 147.17

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/杜明霞；审校 王洋/白云)

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