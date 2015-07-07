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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 12:17 BJT

日本债市：公债价格早盘几近持平，股市反弹削弱公债避险吸引力

5,000亿日圆(40.8亿美元)10年期通膨保值公债标售获得充足买需，投票倍数为2.33倍。市场人士认为，投标倍数高于2.0就大致令人满意。

在逢低买盘支撑下，日本股市日经指数 上涨1.3%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.0 0.010%

五年期公债 0.105% +0.0 0.105%

10年期公债 0.450% -1.0 0.460%

20年期公债 1.215% -0.5 1.220%

30年期公债 1.455% -0.5 1.460%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.98 +0.12 146.86

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 王丽鑫/张明钧)

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