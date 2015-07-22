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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 12:35 BJT

日本债市：公债收益率曲线趋平，因20年券标售受热捧

周三标售的1.2万亿(兆)日圆20年期公债投标倍数升至3.09，6月举行的上次标售为2.56。

日本央行本月可能还将进行两次购债操作--主要为较长期债券，这将令市场供应收紧，因此20年期公债标售吸引了投资者兴趣。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.100% +0.0 0.100%

10年期公债 0.410% -0.5 0.415%

20年期公债 1.165% -2.5 1.190%

30年期公债 1.400% -3.0 1.430%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.48 +0.09 147.39

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 王洋/艾茂林)

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