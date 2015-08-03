版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 11:24 BJT

日本债市：公债价格小跌，等待10年期公债标售

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.095% +0.5 0.090%

10年期公债 0.410% +0.5 0.405%

20年期公债 1.165% +1.0 1.155%

30年期公债 1.400% -0.5 1.405%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.53 -0.02 147.55

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/许娜；审校 高琦/李爽/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐