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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 14:50 BJT

日本债市：在谨慎交投中微涨，美国非农就业报告待公布

指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点，报0.415%，稍早最高涨至0.425%。

超长债方面，20年期日债 和30年期日债收益率 均下跌1个基点，分别报1.180%和1.435%。

10年期日债期货 价格收涨0.06点，报147.50。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.095% +0.0 0.095%

10年期公债 0.415% -0.5 0.420%

20年期公债 1.180% -1.0 1.190%

30年期公债 1.435% -1.0 1.445%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.50 +0.06 147.44

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/李春喜 审校 艾茂林/杜明霞)

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