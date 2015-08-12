日本债市：10年期公债收益率触及三个月低位，受人民币贬值影响

“中国人民币贬值对日债的影响是间接的，而且可能短暂，海外市场对人民币贬值可能反应过度，”三菱UFJ证券资深固定收益策略分析师稻留克俊表示。

“如果中国经济真的像有些人担心的那样疲弱，情况就会不一样，但短期内，日债所受影响绝大部分取决于美债和股市走势。影响日债市场的长期题材仍是日本央行的货币政策，”他说。