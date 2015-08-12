日本债市：10年期公债收益率触及三个月低位，受人民币贬值影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国人民币贬值对日债的影响是间接的，而且可能短暂，海外市场对人民币贬值可能反应过度，”三菱UFJ证券资深固定收益策略分析师稻留克俊表示。
“如果中国经济真的像有些人担心的那样疲弱，情况就会不一样，但短期内，日债所受影响绝大部分取决于美债和股市走势。影响日债市场的长期题材仍是日本央行的货币政策，”他说。
中国央行周二令人民币兑美元中间价大幅贬值近2%，以提振出口，此举让市场意外。
中国央行周三令人民币中间价连续第二天贬值，加剧了对于中国经济增长放缓的疑虑。日本股市日经指数 下跌，0416 GMT时跌1.7%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.080% -0.5 0.085%
10年期公债 0.365% -3.0 0.395%
20年期公债 1.140% -3.0 1.170%
30年期公债 1.405% -2.5 1.430%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.96 +0.27 147.69
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/杜明霞；审校 艾茂林/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”