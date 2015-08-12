版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 12:34 BJT

日本债市：10年期公债收益率触及三个月低位，受人民币贬值影响

“中国人民币贬值对日债的影响是间接的，而且可能短暂，海外市场对人民币贬值可能反应过度，”三菱UFJ证券资深固定收益策略分析师稻留克俊表示。

“如果中国经济真的像有些人担心的那样疲弱，情况就会不一样，但短期内，日债所受影响绝大部分取决于美债和股市走势。影响日债市场的长期题材仍是日本央行的货币政策，”他说。

中国央行周二令人民币兑美元中间价大幅贬值近2%，以提振出口，此举让市场意外。

中国央行周三令人民币中间价连续第二天贬值，加剧了对于中国经济增长放缓的疑虑。日本股市日经指数 下跌，0416 GMT时跌1.7%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.080% -0.5 0.085%

10年期公债 0.365% -3.0 0.395%

20年期公债 1.140% -3.0 1.170%

30年期公债 1.405% -2.5 1.430%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.96 +0.27 147.69

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/杜明霞；审校 艾茂林/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐