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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 16:29 BJT

日本债市: 公债回吐早盘涨幅,受投资者获利了结打压

"在本周末的选举和下周20年期日债标售之前,我认为投资者可能会削
减一些风险仓位."她表示.
    
    在野的自民党很可能在周日的大选中获得多数席位,自民党领袖安倍
晋三很可能将出任下一任日本首相.安倍一再要求日本央行采取更有力的
措施刺激经济和摆脱通缩.
    
    根据熟悉日本央行想法的消息人士说,日本央行最有可能采取的选项,
就是在12月19-20日的会议中扩大现行规模为91万亿(兆)日圆的资产购置
与放贷计画,将其加码5-10万亿日圆. 
    
    今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)将召开为期两日的会议,
料将在会议结束时宣布新一轮的公债购买计划. 
    
    "市场已经预期美联储会进一步宽松政策,但无论美联储的决定如何,
日本央行很可能都会采取行动.在日本央行会议之前,日本将进行选举,选
举结果很可能会提升央行明年进一步宽松政策的预期."一日资资产管理公
司的固定收益基金经理表示.
    
    10年期日债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点,报0.700%
,稍早一度低见0.6900%.上周曾创下2003年6月以来最低0.685%.(完)
    
                                                   当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                              0.160%       +0.5     0.155%
 10年期公债                              0.700%       +0.5     0.695%
 20年期公债                              1.660%       +1.0     1.650%
 30年期公债                              1.895%       +0.0     1.895%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                144.65      -0.06     144.71
                                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                   
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.

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