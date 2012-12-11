日本债市: 公债回吐早盘涨幅,受投资者获利了结打压

"在本周末的选举和下周20年期日债标售之前,我认为投资者可能会削 减一些风险仓位."她表示. 在野的自民党很可能在周日的大选中获得多数席位,自民党领袖安倍 晋三很可能将出任下一任日本首相.安倍一再要求日本央行采取更有力的 措施刺激经济和摆脱通缩. 根据熟悉日本央行想法的消息人士说,日本央行最有可能采取的选项, 就是在12月19-20日的会议中扩大现行规模为91万亿(兆)日圆的资产购置 与放贷计画,将其加码5-10万亿日圆. 今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)将召开为期两日的会议, 料将在会议结束时宣布新一轮的公债购买计划. "市场已经预期美联储会进一步宽松政策,但无论美联储的决定如何, 日本央行很可能都会采取行动.在日本央行会议之前,日本将进行选举,选 举结果很可能会提升央行明年进一步宽松政策的预期."一日资资产管理公 司的固定收益基金经理表示. 10年期日债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点,报0.700% ,稍早一度低见0.6900%.上周曾创下2003年6月以来最低0.685%.(完) 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.160% +0.5 0.155% 10年期公债 0.700% +0.5 0.695% 20年期公债 1.660% +1.0 1.650% 30年期公债 1.895% +0.0 1.895% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.65 -0.06 144.71 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.