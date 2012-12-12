版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 15:44 BJT

日本债市: 指标公债上扬,市场等待美联储政策会议结果

"我想大家预期美联储将增加购买美国公债,这将导致联储资产负债表 
膨胀,这种情况下,如果日本央行想跟上联储的动作,就必须要采取行动,"美银美林首席日本
债券策略分析师藤田昇悟说.

    "如果他们这个月不这么做,就会在下个月采取行动,如果这个月有动 
作,他们将可能必须在2月再次采取行动,"藤田提到日本央行12月19-20日会议时说道.
    
    此前据消息人士称,日本央行最有可能将目前规模为91万亿(兆)日圆(1.1万亿美元)的资
产购买和放款计划再扩大5-10万亿日圆.
    
    日本周日将举行的大选也可能埋下伏笔,给日本央行带来更多采取进 
一步宽松措施的压力.反对党自民党有可能在大选中赢得多数票,从而敦促央行采取更多措施
.
    
    "大选结果可能不会带来太大的意外,所以下周的关键事件将是大选之后的日本央行会议
."一日本资产管理公司的固定收益基金经理称.
    
   日本财务省将于12月18日标售1.2万亿日圆20年期债券.并将于周四标售2.5万亿日圆五年
期债券.
    
                                                   当日涨跌     上日
                                        最新报价    (基点)     收市价
                                                                  
 两年期公债                                0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                                0.160%       +0.0     0.160%
 10年期公债                                0.695%       -0.5     0.700%
 20年期公债                                1.660%       +0.5     1.655%
 30年期公债                                1.895%       +0.0     1.895%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 144.70      +0.05     144.65
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 (完)

 (编译 王翔琼; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐