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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 11:30 BJT

日本债市: 追随隔夜美债脚步下跌,美联储公布新买债计划

日本央行将在12月19-20日开会,消息人士说,央行很有可能将现行规模为91
万亿(兆)日圆的资产购买及放贷计画,进一步增加5-10万亿日圆.
    
    "美联储的动作已经加大日本央行在下周会议上采取行动的压力,"东京一家
欧系资产管理公司的固定收益经理人说.
    
    "不过美债的卖压是因为投资人预期美联储的行动将提振经济,但日本央行
加码宽松政策可能无法在本地市场产生同等效应."他说.
    
    日股上涨亦打压日债买需.日股日经指数 上涨1.6%至八个月高点,日
圆对美元则跌至八个半月低点83.44日圆.
    
    日本财务省周四发行2.5万亿日圆的五年期券,票息0.2%,持平于先前的标售
.
    
                                                 当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                              0.165%       +0.5     0.160%
 10年期公债                              0.710%       +1.0     0.700%
 20年期公债                              1.675%       +2.0     1.655%
 30年期公债                              1.915%       +2.0     1.895%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                144.60      -0.10     144.70
                                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                   
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                  
 
 (编译 李婷仪; 审校 高琦)

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