日本债市: 追随隔夜美债脚步下跌,美联储公布新买债计划

日本央行将在12月19-20日开会,消息人士说,央行很有可能将现行规模为91 万亿(兆)日圆的资产购买及放贷计画,进一步增加5-10万亿日圆. "美联储的动作已经加大日本央行在下周会议上采取行动的压力,"东京一家 欧系资产管理公司的固定收益经理人说. "不过美债的卖压是因为投资人预期美联储的行动将提振经济,但日本央行 加码宽松政策可能无法在本地市场产生同等效应."他说. 日股上涨亦打压日债买需.日股日经指数 上涨1.6%至八个月高点,日 圆对美元则跌至八个半月低点83.44日圆. 日本财务省周四发行2.5万亿日圆的五年期券,票息0.2%,持平于先前的标售 . 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.165% +0.5 0.160% 10年期公债 0.710% +1.0 0.700% 20年期公债 1.675% +2.0 1.655% 30年期公债 1.915% +2.0 1.895% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.60 -0.10 144.70 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (编译 李婷仪; 审校 高琦)