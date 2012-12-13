日本债市: 公债下跌,因日股劲升打击债券买需

10年期日本公债3月期货 下跌0.30点至144.40. "我们对于这些技术水准非常谨慎.对于那些仍然看多的投资者而言, 这或许是逢低买入的点位.但我们目前依然维持中性看法,对未来的看空倾 向持谨慎态度."花旗全球市场的资深分析师Maki Shimizu说道,"10年期日 债收益率没有理由停留在0.7%下方,但直到上周时,收益率势头还是向下的 ." 美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施 的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划. "美联储的举动令日本央行下周采取行动的压力增大."一家欧洲资产 管理公司的经理表示.(完)