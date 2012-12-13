日本债市: 公债下跌,因日股劲升打击债券买需

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
10年期日本公债3月期货 下跌0.30点至144.40. "我们对于这些技术水准非常谨慎.对于那些仍然看多的投资者而言, 这或许是逢低买入的点位.但我们目前依然维持中性看法,对未来的看空倾 向持谨慎态度."花旗全球市场的资深分析师Maki Shimizu说道,"10年期日 债收益率没有理由停留在0.7%下方,但直到上周时,收益率势头还是向下的 ." 美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施 的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划. "美联储的举动令日本央行下周采取行动的压力增大."一家欧洲资产 管理公司的经理表示.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。