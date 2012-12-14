日本债市: 公债持稳,周末选举自民党或重新掌权

最新民调显示,日本反对党--自民党可能将在周日的大选中赢得决定性胜利. 自民党党首安倍晋三已呼吁日本央行采取更大胆举措,以提振经济并击退通缩. 日本央行的一份调查显示,日本企业信心在12月止当季连续第二个季度恶化, 而且明年初也很难改善,因全球经济放缓且与中国的岛屿之争对依赖出口的日本 经济造成打击. 该报告令央行承受更大的压力. 日本央行将在下周三和周四举行2012年最后一次政策会议.消息人士称,该央 行很可能将资产购买和放贷规模再提高5-10万亿(兆)日圆. "短观调查结果不太好,不过市场未受太大影响.但市场预期大选后将有更多 刺激政策出台,令长期公债再度承压."一家日资资产管理公司的固定收益基金经 理表示.(完)