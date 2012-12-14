日本债市: 公债持稳,周末选举自民党或重新掌权

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
最新民调显示,日本反对党--自民党可能将在周日的大选中赢得决定性胜利. 自民党党首安倍晋三已呼吁日本央行采取更大胆举措,以提振经济并击退通缩. 日本央行的一份调查显示,日本企业信心在12月止当季连续第二个季度恶化, 而且明年初也很难改善,因全球经济放缓且与中国的岛屿之争对依赖出口的日本 经济造成打击. 该报告令央行承受更大的压力. 日本央行将在下周三和周四举行2012年最后一次政策会议.消息人士称,该央 行很可能将资产购买和放贷规模再提高5-10万亿(兆)日圆. "短观调查结果不太好,不过市场未受太大影响.但市场预期大选后将有更多 刺激政策出台,令长期公债再度承压."一家日资资产管理公司的固定收益基金经 理表示.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。