日本债市: 公债价格下跌,投资者迎接周末的日本大选

日本央行的一份调查显示,日本企业信心在12月止当季连续第二个季 度恶化,而且明年初也很难改善,因全球经济放缓且与中国的岛屿之争对依 赖出口的日本经济造成打击. 该报告加剧了央行进一步采 取宽松举措的压力. 日本央行将在下周三和周四举行2012年最后一次政策会议.消息人士 称,该央行很可能将资产购买和放贷规模从目前的91万亿(兆)日圆再提高5 -10万亿日圆. "短观调查结果不太好,不过市场未受太大影响.但市场预期大选后将 有更多刺激政策出台,令长期公债再度承压."一家日资资产管理公司的固 定收益基金经理表示. 周五一项路透调查显示,分析师预期日本将在明年初勉强复苏,摆脱温 和衰退,并强烈预期周日大选将产生新政府,后者将主张实施积极的货币宽 松政策. 供应担忧令超长期公债承压.财务省将在12月18日标售1.2万亿日圆20 年期公债. 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.175% +0.5 0.170% 10年期公债 0.725% +0.0 0.725% 20年期公债 1.695% +0.0 1.695% 30年期公债 1.945% +0.5 1.940% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.30 -0.10 144.40 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完)