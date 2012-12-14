版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 15:23 BJT

日本债市: 公债价格下跌,投资者迎接周末的日本大选

日本央行的一份调查显示,日本企业信心在12月止当季连续第二个季
度恶化,而且明年初也很难改善,因全球经济放缓且与中国的岛屿之争对依
赖出口的日本经济造成打击. 该报告加剧了央行进一步采
取宽松举措的压力.
    
    日本央行将在下周三和周四举行2012年最后一次政策会议.消息人士
称,该央行很可能将资产购买和放贷规模从目前的91万亿(兆)日圆再提高5
-10万亿日圆.
    
    "短观调查结果不太好,不过市场未受太大影响.但市场预期大选后将
有更多刺激政策出台,令长期公债再度承压."一家日资资产管理公司的固
定收益基金经理表示.
    
    周五一项路透调查显示,分析师预期日本将在明年初勉强复苏,摆脱温
和衰退,并强烈预期周日大选将产生新政府,后者将主张实施积极的货币宽
松政策. 
    
    供应担忧令超长期公债承压.财务省将在12月18日标售1.2万亿日圆20
年期公债.
    
                                                        当日涨跌      上日
                                            最新报价     (基点)      收市价
                                                                        
 两年期公债                                    0.000%        +0.0      0.095%
 五年期公债                                    0.175%        +0.5      0.170%
 10年期公债                                    0.725%        +0.0      0.725%
 20年期公债                                    1.695%        +0.0      1.695%
 30年期公债                                    1.945%        +0.5      1.940%
 10年期公债期货    <0#JGB:>                    144.30       -0.10      144.40
                                                                             
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                          
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                          
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐