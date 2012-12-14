日本债市: 公债价格下跌,投资者迎接周末的日本大选

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
日本央行的一份调查显示,日本企业信心在12月止当季连续第二个季 度恶化,而且明年初也很难改善,因全球经济放缓且与中国的岛屿之争对依 赖出口的日本经济造成打击. 该报告加剧了央行进一步采 取宽松举措的压力. 日本央行将在下周三和周四举行2012年最后一次政策会议.消息人士 称,该央行很可能将资产购买和放贷规模从目前的91万亿(兆)日圆再提高5 -10万亿日圆. "短观调查结果不太好,不过市场未受太大影响.但市场预期大选后将 有更多刺激政策出台,令长期公债再度承压."一家日资资产管理公司的固 定收益基金经理表示. 周五一项路透调查显示,分析师预期日本将在明年初勉强复苏,摆脱温 和衰退,并强烈预期周日大选将产生新政府,后者将主张实施积极的货币宽 松政策. 供应担忧令超长期公债承压.财务省将在12月18日标售1.2万亿日圆20 年期公债. 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.175% +0.5 0.170% 10年期公债 0.725% +0.0 0.725% 20年期公债 1.695% +0.0 1.695% 30年期公债 1.945% +0.5 1.940% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.30 -0.10 144.40 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。