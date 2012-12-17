=2日本债市: 公债受选举结果影响小跌,20年券收益率触及八个月高点

"很容易预测出收益率曲线将会走陡.投资者们明白五年期公债不太可 能会遭抛售."大和证券首席分析师Tohru Yamamoto称. 20年期日债收益率 上涨2.0个基点,至1.715%,为4月末 以来最高水准. 10年期公债收益率 只涨0.5个基点至0.735%,为约三周 高位,并且远离本月稍早时触及的九年低位0.685%. 10年期与20年期公债收益率之差扩大至98个基点,接近本月稍早触及 的13年高点99个基点. 自民党在众议院480个席位中获得了294个席位,公明党获得31个席位, 这个结果使得自民党与公明党两党在众议院取得三分之二的多数席次,可 联手推翻或阻挡法案通过.. 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.000% +0.0 0.175% 10年期公债 0.735% +0.5 0.730% 20年期公债 1.715% +2.0 1.695% 30年期公债 0.000% +0.0 1.950% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.26 -0.04 144.30 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.