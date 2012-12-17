=2日本债市: 公债受选举结果影响小跌,20年券收益率触及八个月高点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
"很容易预测出收益率曲线将会走陡.投资者们明白五年期公债不太可 能会遭抛售."大和证券首席分析师Tohru Yamamoto称. 20年期日债收益率 上涨2.0个基点,至1.715%,为4月末 以来最高水准. 10年期公债收益率 只涨0.5个基点至0.735%,为约三周 高位,并且远离本月稍早时触及的九年低位0.685%. 10年期与20年期公债收益率之差扩大至98个基点,接近本月稍早触及 的13年高点99个基点. 自民党在众议院480个席位中获得了294个席位,公明党获得31个席位, 这个结果使得自民党与公明党两党在众议院取得三分之二的多数席次,可 联手推翻或阻挡法案通过.. 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.000% +0.0 0.175% 10年期公债 0.735% +0.5 0.730% 20年期公债 1.715% +2.0 1.695% 30年期公债 0.000% +0.0 1.950% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.26 -0.04 144.30 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。