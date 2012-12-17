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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 16:12 BJT

日本债市: 长债受选举结果影响下滑,20年券收益率创八个月高点

当日涨跌     上日
                                        最新报价    (基点)     收市价
                                                                  
 两年期公债                                0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                                0.175%       +0.0     0.175%
 10年期公债                                0.735%       +0.5     0.730%
 20年期公债                                1.710%       +1.5     1.695%
 30年期公债                                1.965%       +1.5     1.950%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 144.23      -0.07     144.30
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 
(完)

 (编译 隋芬; 审校 高琦)

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