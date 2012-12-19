日本债市: 股市劲扬打压公债价格下跌,但逢低买盘限制跌幅

指标10年期日债收益率 上涨2.5个基点,至0.780%,为11月2 日以来最高. "股市上涨超过2%,我们看到日圆还在走软."Pinebridge Investments驻东 京的日本固定收益主管Tadashi Matsukawa表示. "不过,日本央行会议明天将公布决定,此外明天也有大规模的日债赎回,因 此似乎有不少逢低买盘,尤是五年至六年期的债券."他说. 日本央行在周三举行为期两天的政策会议,消息人士称央行可能决定进一步 宽松政策.央行可能考虑在1月前采用2%的通胀目标,以回应安倍晋三要求采取更 有力措施解决通缩的要求.安倍晋三新当选为日本的下一任首相.[ID:nL4S09S1G 2] 上周路透调查访问的19未分析师中有14位表示,预计日本央行将宽松政策, 很可能将91万亿(兆)日圆(1万亿美元)的资产购买和贷款项目规模最多扩大10万 亿.(完) 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.185% +0.0 0.185% 10年期公债 0.780% +2.5 0.755% 20年期公债 1.745% +1.0 1.735% 30年期公债 1.985% +0.5 1.980% 10年期公债期货 <0#JGB:> 143.88 -0.11 143.99 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (编译 李春喜; 审校 田建华)