版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 15:59 BJT

日本债市: 股市劲扬打压公债价格下跌,但逢低买盘限制跌幅

指标10年期日债收益率 上涨2.5个基点,至0.780%,为11月2
日以来最高.
    
    "股市上涨超过2%,我们看到日圆还在走软."Pinebridge Investments驻东
京的日本固定收益主管Tadashi Matsukawa表示.
    
    "不过,日本央行会议明天将公布决定,此外明天也有大规模的日债赎回,因
此似乎有不少逢低买盘,尤是五年至六年期的债券."他说.
    
    日本央行在周三举行为期两天的政策会议,消息人士称央行可能决定进一步
宽松政策.央行可能考虑在1月前采用2%的通胀目标,以回应安倍晋三要求采取更
有力措施解决通缩的要求.安倍晋三新当选为日本的下一任首相.[ID:nL4S09S1G
2]
    
    上周路透调查访问的19未分析师中有14位表示,预计日本央行将宽松政策,
很可能将91万亿(兆)日圆(1万亿美元)的资产购买和贷款项目规模最多扩大10万
亿.(完)
    
  
                                                 当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                              0.185%       +0.0     0.185%
 10年期公债                              0.780%       +2.5     0.755%
 20年期公债                              1.745%       +1.0     1.735%
 30年期公债                              1.985%       +0.5     1.980%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                143.88      -0.11     143.99
                                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                   
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                  
 
 (编译 李春喜; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐