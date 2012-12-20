重发-日本债市: 公债价格上涨,投资者静待日本央行会议结果

(重发以补上文末表格) 路透东京12月20日 - 日本公债价格周四上涨,将指标收益率带离昨日触及的近七周高 位,投资者在等待日本央行的政策会议结果.此次会议日本央行料将进一步放松货币政策. 日本央行料将会祭出四个月内的第三剂货币刺激措施,更进一步的措施可能会在明年, 因其面临着新任首相要求加大力度抗击通缩的压力. 分析师表示,目前日本央行可能会坚持其现有政策框架,即将91万亿日圆(1万亿美元)资 产购买和贷款计划规模扩充至多10万亿日圆. 日本央行周四还将宣布10月公布的新贷款计划细节. 日本10年期公债收益率(殖利率) 跌2个基点至0.760%,周三曾高见0.780 %,为11月2日以来高位. 股市修正亦增添固定收益资产的魅力.日股日经指数 跌1%,周三收盘站上万点大 关,为4月初以来首次. "周三大涨后股市料将有所修正,尽管债市活动没有那么活跃,因为投资者在等待央行消 息,"一家日系资产管理公司的固定收益基金经理称.(完) 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 五年期公债 0.175% -1.0 0.185% 10年期公债 0.760% -2.0 0.780% 20年期公债 1.720% -2.5 1.745% 30年期公债 1.955% -3.5 1.990% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.08 +0.20 143.88 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.