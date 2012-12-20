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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 11:35 BJT

重发-日本债市: 公债价格上涨,投资者静待日本央行会议结果

(重发以补上文末表格)
    路透东京12月20日 - 日本公债价格周四上涨,将指标收益率带离昨日触及的近七周高
位,投资者在等待日本央行的政策会议结果.此次会议日本央行料将进一步放松货币政策.
    
    日本央行料将会祭出四个月内的第三剂货币刺激措施,更进一步的措施可能会在明年,
因其面临着新任首相要求加大力度抗击通缩的压力.
    
    分析师表示,目前日本央行可能会坚持其现有政策框架,即将91万亿日圆(1万亿美元)资
产购买和贷款计划规模扩充至多10万亿日圆.
    
    日本央行周四还将宣布10月公布的新贷款计划细节.
    
    日本10年期公债收益率(殖利率) 跌2个基点至0.760%,周三曾高见0.780
%,为11月2日以来高位.
    
    股市修正亦增添固定收益资产的魅力.日股日经指数 跌1%,周三收盘站上万点大
关,为4月初以来首次.
    
    "周三大涨后股市料将有所修正,尽管债市活动没有那么活跃,因为投资者在等待央行消
息,"一家日系资产管理公司的固定收益基金经理称.(完)
      
    
                                                        当日涨跌      上日
                                            最新报价     (基点)      收市价
                                                                        
 五年期公债                                    0.175%        -1.0      0.185%
 10年期公债                                    0.760%        -2.0      0.780%
 20年期公债                                    1.720%        -2.5      1.745%
 30年期公债                                    1.955%        -3.5      1.990%
 10年期公债期货    <0#JGB:>                    144.08       +0.20      143.88
                                                                             
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                          
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.

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