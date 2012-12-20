重发-日本债市: 公债价格上涨,投资者静待日本央行会议结果

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路透东京12月20日 - 日本公债价格周四上涨,将指标收益率带离昨日触及的近七周高
位,投资者在等待日本央行的政策会议结果.此次会议日本央行料将进一步放松货币政策.
日本央行料将会祭出四个月内的第三剂货币刺激措施,更进一步的措施可能会在明年,
因其面临着新任首相要求加大力度抗击通缩的压力.
分析师表示,目前日本央行可能会坚持其现有政策框架,即将91万亿日圆(1万亿美元)资
产购买和贷款计划规模扩充至多10万亿日圆.
日本央行周四还将宣布10月公布的新贷款计划细节.
日本10年期公债收益率(殖利率) 跌2个基点至0.760%,周三曾高见0.780
%,为11月2日以来高位.
股市修正亦增添固定收益资产的魅力.日股日经指数 跌1%,周三收盘站上万点大
关,为4月初以来首次.
"周三大涨后股市料将有所修正,尽管债市活动没有那么活跃,因为投资者在等待央行消
息,"一家日系资产管理公司的固定收益基金经理称.(完)
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
五年期公债 0.175% -1.0 0.185%
10年期公债 0.760% -2.0 0.780%
20年期公债 1.720% -2.5 1.745%
30年期公债 1.955% -3.5 1.990%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.08 +0.20 143.88
注1: 公债期货涨跌为点数.
注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.