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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 11:42 BJT

日本债市: 公债价格尾随美债升势而走坚,因美国财政悬崖未解

"现在主题都跟美国有关,"美银美林首席日本债券策略分析师藤田昇悟说.
    
    "日本题材已经基本结束了,例如日本大选和日本央行.现在所有焦点都集中在'悬崖
'上,"他说.
    
    市场人士表示,超长期公债表现出众,因日本寿险商在该区段买入
    
    日本金融市场周一将因天皇诞生日休市,全球许多市场周二因圣诞假期休市.
    
                                                   当日涨跌     上日
                                        最新报价    (基点)     收市价
                                                                  
 两年期公债                                0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                                0.175%       +0.0     0.175%
 10年期公债                                0.765%       -0.5     0.770%
 20年期公债                                1.720%       -1.0     1.730%
 30年期公债                                1.945%       -2.0     1.965%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 144.03      +0.02     144.01
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 (完)

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