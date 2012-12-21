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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 16:29 BJT

日本债市: 追随美债上涨,美财政磋商又现挫折

该则消息促使投资者寻求避险资产,提振美国指标10年期公债,并压低收益率.
    
    日本10年期日债期约 收高0.04点,报144.04,早盘一度跌至143.86.成交量为本周最低.上周该期货
收在144.30.
    
    现货10年期公债 收益率跌1个基点至0.760%,盘中一度跌至0.755%.美国财政谈判僵局消息
传出前,收益率一度升至0.780%,追平周三高点.上周10年期公债收益率报0.725%.
    
    美银美林的首席日本债市分析师Shogo Fujita称,"当前的主题就是美国."
    
    "日本选举和央行会议后,关于日本的题材基本结束了.当前焦点都在财政悬崖上."
    
    下周一为日本天皇诞生日,日本金融市场休市.周二为圣诞节,全球多数市场休市.(完)

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