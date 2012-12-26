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亚洲 | 2012年 12月 26日 星期三 15:02 BJT

重发-日本债市: 公债下滑,10年期公债收益率触及两个月高位

(重发以对齐表格)
    路透东京12月26日 - 日本公债周三下跌,10年期公债收益率(殖利率)
触及两个月高点,因预期新任首相安倍晋三将施压日本央行,要求进一步放
宽货币政策.

    10年期日本公债收益率 上升2基点至0.785%,为11月1
日以来高位,10年期日本公债期货 跌26个跳动点,稍早曾跌至9月1
9日以来低点143.58,盘中交投活跃.

    "安倍和自民党看来希望美元/日圆至少要升到85日圆上方,或者也可
能是90日圆之上.他们希望日圆自目前水准走弱."PineBridge Investment
s日本固定收益主管Tadashi Matsukawa说.

    "我们仍预计股市将走高,因此日本长期公债将承压.而短债方面,由于
我们还预计央行大举放松政策,因此情况不会有变化."

    日本央行会议记录显示,央行官员早在11月会议上就已讨论了多种选
项,例如无上限购买资产.这说明他们在那时就已经倾向于针对不断恶化的
经济前景采取行动. 

    Matsukawa表示,他预计2013年初10年期公债收益率(殖利率)将达0.80
%,明年中将交投于0.90-1.0%.
    
    东京一日本资产管理公司的固定收益基金经理说,在0.80%-0.85%左右
,日本投资人的需求将帮助抑制10年券收益率上升.
    
    "10年期券种将受到许多国内买家的支撑.他们资金充裕,必须找标的
来投入.10年券收益率来到0.8%对他们来说将是不错的水准,"该基金经理
称.(完)
      
    
                                             当日涨     上日
                                               跌    
                                   最新报价  (基点)    收市价
                                                          
 两年期公债                          0.000%    +0.0      0.095%
 五年期公债                          0.180%    +1.0      0.170%
 10年期公债                          0.785%    +2.0      0.765%
 20年期公债                          1.745%    +3.0      1.715%
 30年期公债                          1.955%    +2.0      1.935%
 10年期公债期   <0#JGB:>             143.66   -0.26      143.92
 货                                                  
                                                               
 注1: 公债期货涨跌为点数.                            
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交.                                                 
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>
    
    (编译 张若琪; 审校 侯向明)

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