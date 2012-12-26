重发-日本债市: 公债下滑,10年期公债收益率触及两个月高位

(重发以对齐表格)
路透东京12月26日 - 日本公债周三下跌,10年期公债收益率(殖利率)
触及两个月高点,因预期新任首相安倍晋三将施压日本央行,要求进一步放
宽货币政策.
10年期日本公债收益率 上升2基点至0.785%,为11月1
日以来高位,10年期日本公债期货 跌26个跳动点,稍早曾跌至9月1
9日以来低点143.58,盘中交投活跃.
"安倍和自民党看来希望美元/日圆至少要升到85日圆上方,或者也可
能是90日圆之上.他们希望日圆自目前水准走弱."PineBridge Investment
s日本固定收益主管Tadashi Matsukawa说.
"我们仍预计股市将走高,因此日本长期公债将承压.而短债方面,由于
我们还预计央行大举放松政策,因此情况不会有变化."
日本央行会议记录显示,央行官员早在11月会议上就已讨论了多种选
项,例如无上限购买资产.这说明他们在那时就已经倾向于针对不断恶化的
经济前景采取行动.
Matsukawa表示,他预计2013年初10年期公债收益率(殖利率)将达0.80
%,明年中将交投于0.90-1.0%.
东京一日本资产管理公司的固定收益基金经理说,在0.80%-0.85%左右
,日本投资人的需求将帮助抑制10年券收益率上升.
"10年期券种将受到许多国内买家的支撑.他们资金充裕,必须找标的
来投入.10年券收益率来到0.8%对他们来说将是不错的水准,"该基金经理
称.(完)
当日涨 上日
跌
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.095%
五年期公债 0.180% +1.0 0.170%
10年期公债 0.785% +2.0 0.765%
20年期公债 1.745% +3.0 1.715%
30年期公债 1.955% +2.0 1.935%
10年期公债期 <0#JGB:> 143.66 -0.26 143.92
货
注1: 公债期货涨跌为点数.
注2: 若报价显示0.000%表示尚未成
交.
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(编译 张若琪; 审校 侯向明)