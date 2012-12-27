日本债市: 公债承压,10年券收益率升至三个月高位

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(完) 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.090% -0.5 0.095% 五年期公债 0.190% +1.0 0.180% 10年期公债 0.800% +1.5 0.785% 20年期公债 1.760% +1.5 1.745% 30年期公债 0.000% +0.0 1.960% 10年期公债期 <0#JGB:> 143.50 -0.16 143.66 货 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交 . 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIARY CN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EUR CN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB/ CN] 伦敦美债 东京美债 [US/T CN] 日本公债市场 中国债市 [CN/ CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-C MN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBM K=> (编译 张若琪; 审校 王洋)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI