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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 15:58 BJT

日本债市: 公债承压,10年券收益率升至三个月高位

(完)
                                                当日涨跌    上日
                                    最新报价   (基点)    收市价
                                                            
 两年期公债                           0.090%      -0.5     0.095%
 五年期公债                           0.190%      +1.0     0.180%
 10年期公债                           0.800%      +1.5     0.785%
 20年期公债                           1.760%      +1.5     1.745%
 30年期公债                           0.000%      +0.0     1.960%
 10年期公债期   <0#JGB:>              143.50     -0.16     143.66
 货                                                     
                                                                 
 注1: 公债期货涨跌为点数.                               
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 .                                                      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIARY
CN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EUR
CN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/
CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/T
CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN/
CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-C
MN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUBM
K=>
    

 (编译 张若琪; 审校 王洋)

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