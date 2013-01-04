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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 11:14 BJT

日本债市: 日债跟随美债走低,10年券收益率创三个半月高位

当日涨跌     上日
                                   最新报    (基点)     收市价
                                     价               
                                                           
 两年期公债                         0.000%      +0.0       0.095%
 五年期公债                         0.195%      +1.0       0.185%
 10年期公债                         0.830%      +3.5       0.795%
 20年期公债                         1.785%      +2.5       1.760%
 30年期公债                         1.990%      +1.5       1.975%
 10年期公债期货   <0#JGB:>          143.37     -0.28       143.65
                                                                 
 注1: 公债期货涨跌为点数.                             
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成                                 
 交.                                                  
 
(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 隋芬; 审校 高琦)

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