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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 10:56 BJT

日本债市: 公债下滑,10年券收益率触及四个半月高位

当日涨跌     上日
                                        最新报价    (基点)     收市价
                                                                  
 两年期公债                                0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                                0.200%       +0.0     0.200%
 10年期公债                                0.840%       +0.5     0.835%
 20年期公债                                1.790%       +0.5     1.785%
 30年期公债                                2.000%       +0.5     1.995%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 143.39      +0.07     143.32
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 (完)
    
      
              
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 郑茵 审校 侯向明)
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