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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 11:37 BJT

日本债市: 公债价格收窄跌幅,安倍言论收益率曲线趋陡

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                               0.170%       -2.0     0.190%
 10年期公债                               0.820%       +0.0     0.820%
 20年期公债                               1.790%       +0.0     1.790%
 30年期公债                               2.015%       +1.5     2.000%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                143.66      +0.20     143.46
                                                                      
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                    
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                   
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 田建华/侯向明; 审校 龚芳/艾茂林)
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