日本债市: 公债收益率曲线趋陡,日相安倍的言论激发宽松预期

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.165% -2.5 0.190% 10年期公债 0.810% -1.0 0.820% 20年期公债 1.785% -0.5 1.790% 30年期公债 2.015% +1.5 2.000% 10年期公债期货 <0#JGB:> 143.75 +0.29 143.46 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/王洋; 审校 沈以文/蔡美珍/侯向明)