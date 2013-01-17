日本债市: 指标收益率跌至一个月低位,股市下跌激励公债价格

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.075% 五年期公债 0.150% -1.0 0.160% 10年期公债 0.735% -1.0 0.745% 20年期公债 1.740% +1.0 1.730% 30年期公债 1.970% +1.0 1.960% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.38 +0.07 144.31 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪; 审校 田建华)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。