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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 16:13 BJT

日本债市: 指标收益率跌至一个月低位,股市下跌激励公债价格

当日涨跌     上日
                                         最新报价    (基点)     收市价
                                                                   
 两年期公债                                 0.000%       +0.0     0.075%
 五年期公债                                 0.150%       -1.0     0.160%
 10年期公债                                 0.735%       -1.0     0.745%
 20年期公债                                 1.740%       +1.0     1.730%
 30年期公债                                 1.970%       +1.0     1.960%
 10年期公债期货     <0#JGB:>                144.38      +0.07     144.31
                                                                        
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                      
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                     
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     


 (编译 李婷仪; 审校 田建华)

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