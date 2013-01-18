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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 15:52 BJT

日本债市: 股市上涨令公债大多小跌,日央行宽松预期提振短债

当日涨跌     上日
                                        最新报价    (基点)     收市价
                                                                  
 两年期公债                                0.070%       -0.5     0.075%
 五年期公债                                0.150%       -0.5     0.155%
 10年期公债                                0.750%       +2.0     0.730%
 20年期公债                                1.765%       +3.0     1.735%
 30年期公债                                1.995%       +2.5     1.970%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 144.25      -0.13     144.38
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 (完)
         
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪; 审校 丁琦/田建华)
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