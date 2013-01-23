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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 11:24 BJT

日本债市: 多数价格下跌,回吐央行公布政策后录得的涨幅

当日涨跌     上日
                                        最新报价    (基点)     收市价
                                                                  
 两年期公债                                0.000%       +0.0     0.070%
 五年期公债                                0.155%       +1.0     0.145%
 10年期公债                                0.740%       +1.0     0.730%
 20年期公债                                1.745%       +0.5     1.740%
 30年期公债                                1.965%       -0.5     1.970%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 144.32      -0.13     144.45
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李春喜/王洋; 审校 田建华/张荻/李爽)

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