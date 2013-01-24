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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 11:41 BJT

日本债市: 公债价格下滑,投资者为20年债标售预作准备

当日涨跌     上日
                                         最新报价    (基点)     收市价
                                                                   
 两年期公债                                 0.080%       +0.0    0.080%
 五年期公债                                 0.155%       +0.0    0.155%
 10年期公债                                 0.740%       +1.0    0.730%
 20年期公债                                 1.750%       +2.0    1.730%
 30年期公债                                 1.960%       +0.5    1.955%
 10年期公债期货      <0#JGB:>               144.35      -0.02    144.37
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                      
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 (完)    
    
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 梁睿雪/杜明霞; 审校 龚芳/张涛)
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