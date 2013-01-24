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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 15:45 BJT

日本债市: 20年期券标售的买兴疲弱,引发超长期公债下滑

当日涨跌    上日
                                        最新报价    (基点)    收市价
                                                                 
 两年期公债                                0.080%      +0.0     0.080%
 五年期公债                                0.150%      -0.5     0.155%
 10年期公债                                0.730%      +0.0     0.730%
 20年期公债                                1.765%      +3.5     1.730%
 30年期公债                                1.980%      +2.5     1.955%
 10年期公债期货      <0#JGB:>              144.45     +0.08     144.37
                                                                      
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                    
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                   
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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