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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:57 BJT

日本债市: 日央行宽松预期提振多数公债上扬,但超长期券种走低

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.080%        +0.0      0.080%
 五年期公债                                  0.150%        +0.0      0.150%
 10年期公债                                  0.730%        +0.0      0.730%
 20年期公债                                  1.780%        +2.5      1.755%
 30年期公债                                  1.995%        +2.0      1.975%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   144.49       +0.04      144.45
                                                                           
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                        
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                        
  (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 许娜; 审校 龚芳)
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