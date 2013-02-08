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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 16:09 BJT

日本债市: 日债持稳,因欧洲经济引发的忧虑压低股市

当日涨跌      上日
                                            最新报价     (基点)      收市价
                                                                        
 两年期公债                                    0.000%        +0.0      0.030%
 五年期公债                                    0.135%        +0.0      0.135%
 10年期公债                                    0.755%        -0.5      0.760%
 20年期公债                                    1.775%        -1.0      1.785%
 30年期公债                                    1.985%        -1.5      2.000%
 10年期公债期货    <0#JGB:>                    144.22       +0.07      144.15
                                                                             
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                          
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                          
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 石冠兰/许娜; 审校 高琦)
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