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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 10:36 BJT

日本债市: 公债价格小幅下跌,但下档空间料有限

当日涨跌      上日
                                        最新报价    (基点)      收市价
                                                                   
 两年期公债                                0.035%       +0.5      0.030%
 五年期公债                                0.145%       +1.0      0.135%
 10年期公债                                0.760%       +2.5      0.735%
 20年期公债                                1.755%       +0.5      1.750%
 30年期公债                                1.955%       -0.5      1.960%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 144.12      -0.26      144.38
                                                                        
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                     
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     


 (编译 李婷仪; 审校 张涛)

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