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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 10:40 BJT

日本债市: 较长期公债价格下滑,日本即将标售20年期债券

当日涨跌      上日
                                             最新报价     (基点)      收市价
                                                                         
 两年期公债                                     0.000%        +0.0      0.040%
 五年期公债                                     0.000%        +0.0      0.130%
 10年期公债                                     0.740%        +0.0      0.740%
 20年期公债                                     1.765%        +1.0      1.755%
 30年期公债                                     1.940%        +1.5      1.925%
 10年期公债期货     <0#JGB:>                    144.41       +0.06      144.35
                                                                              
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                           
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                           
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李爽; 审校 杜明霞/许娜)
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