日本债市: 10年期公债收益率降至四周低位,跟随美债走势

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.040% 五年期公债 0.130% +0.0 0.130% 10年期公债 0.720% -1.5 0.735% 20年期公债 1.730% -1.5 1.745% 30年期公债 1.935% -0.5 1.940% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.57 +0.14 144.43 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/李婷仪; 审校 张涛)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。