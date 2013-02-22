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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 11:26 BJT

日本债市: 10年期公债收益率降至四周低位,跟随美债走势

当日涨跌     上日
                                        最新报价    (基点)     收市价
                                                                  
 两年期公债                                0.000%       +0.0     0.040%
 五年期公债                                0.130%       +0.0     0.130%
 10年期公债                                0.720%       -1.5     0.735%
 20年期公债                                1.730%       -1.5     1.745%
 30年期公债                                1.935%       -0.5     1.940%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 144.57      +0.14     144.43
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     


 (编译 石冠兰/李婷仪; 审校 张涛)

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