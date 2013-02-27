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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 11:40 BJT

日本债市: 10年期收益率降至近10年低点,避险资产继续受宠

当日涨跌    上日
                                    最新报价   (基点)    收市价
                                                            
 两年期公债                           0.000%      +0.0    0.040%
 五年期公债                           0.115%      +0.0    0.115%
 10年期公债                           0.670%      -1.0    0.680%
 20年期公债                           1.660%      -2.0    1.680%
 30年期公债                           1.850%      -2.0    1.870%
 10年期公债期   <0#JGB:>              144.97     +0.13    144.84
 货                                                     
                                                                
 注1: 公债期货涨跌为点数.                               
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交                              
 .                                                      
 (完)
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 徐文焰; 审校 王兴亚)
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