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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 16:49 BJT

日本债市: 10年期公债收益率跌至2003年以来最低,超长期券种表现最佳

当日涨跌     上日
                                        最新报价    (基点)     收市价
                                                                  
 两年期公债                                0.000%       +0.0     0.040%
 五年期公债                                0.120%       +0.5     0.115%
 10年期公债                                0.660%       -0.5     0.665%
 20年期公债                                1.610%       -4.0     1.650%
 30年期公债                                1.810%       -4.0     1.850%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 145.02      +0.03     144.99
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
 (完)
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)
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